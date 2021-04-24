Эксперты рассказали, как выгодно купить новый автомобиль

В условиях продолжающегося дефицита на авторынке купить новую машину со скидкой стало практически невозможно. Однако даже в этой ситуации дилеры могут предоставить более привлекательные условия покупки автомобиля. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие предложения являются действительно выгодными для потребителей, а какие – реальной переплатой.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, чтобы приобрести автомобиль с выгодой, можно попросить в автосалоне скидку производителя. Обычно это срабатывает с моделями, давно представленными у дилера (скидка около 5%), или нишевыми, которые скоро уйдут с рынка (скидка до 10 – 15%). У многих автоконцернов есть собственная программа к бренду, в рамках которой можно получить от 5% скидки, если покупаете не первый автомобиль этой марки. Можно также получить бонус от страховой премии покупаемого автомобиля. Это 40%, которые страховые компании предлагают дилерам при заключении договора ОСАГО или КАСКО в автосалоне при покупке авто. В принципе, клиент может рассчитывать на половину – 20%. Аналогичная история и с автокредитованием – дилеру предусмотрено 2% комиссии от банка при оформлении сделки, так что можно в процессе общения с менеджером получить хорошую скидку.

В свою очередь, директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский отмечает, что в текущей рыночной ситуации, как показывает практика самое выгодное предложение рождается при сдаче покупателем автомобиля в трейд-ин и при наличии кредитного продукта. При этом не стоит забывать о возможном росте цен, которое еще может произойти до конца года: ожидая более выгодные условия, покупатель может получить обновленное предложение с увеличенной стоимостью на автомобиль. Важно отметить, что в декабре 2020 года и начале текущего года дилеры не проводили традиционных распродаж в связи с низкой доступностью автомобилей. Именно эта причина сдерживает скидки, и сегодня трудно предположить, когда ситуация стабилизируется.

«Что касается покупки автомобилей в Москве клиентами из регионов, то привлекают их, скорее, не скидки и акции, которые не всегда выгоднее в мегаполисах, а наличие большего выбора комплектаций и модификаций и возможность купить автомобиль здесь и сейчас, а не ожидать несколько месяцев доставки автомобиля в свой город. С точки зрения вариативности такие покупки, безусловно, оправданы. С точки зрения экономии – необходимо оценивать стоимость и варианты транспортировки авто, а также гарантии сохранности», - советует директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов.

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Фото: Бизнес Кар