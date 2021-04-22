Haval раскрыл подробности о новом кроссовере Jolion для России

Haval Jolion оснащается функцией бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора 360°, а также датчиками дождя и света, которые автоматически активируют ближний свет или стеклоочистители лобового стекла при изменении погодных или дорожных условий. В набор систем безопасности и помощи водителю входят система ADAS – адаптивный круиз-контроль (ACC), а также ассистент автономной парковки. Кроссовер Haval Jolion разработан в концепции подключенного автомобиля.

Что касается салона, в комплекс оборудования мультимедийной системы входят 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей управления, поддерживающий интеграцию платформ Android Auto и Apple CarPlay, 7-дюймовая цифровая приборная панель с возможностью персонализации, а также регулируемый проекционный дисплей HUD (“head-up-display”), позволяющий водителю считывать необходимую информацию прямо с плоскости лобового стекла, не отвлекаясь от вождения.

Компания Haval раскрыла подробности о новом компактном кроссовере Jolion, производство которого уже стартовало на заводе «Хавейл Мотор Рус» в Тульской области. В продажу новинка поступит в конце весны 2021 года, сообщает пресс-служба китайской марки.

Новый Haval Jolion в России будет оснащаться четырехцилиндровым рядным 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 210 Нм при 2000-4400 об/мин. Мотор работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением мокрого типа либо 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Haval Jolion построен на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. с уменьшенной массой, его длина составляет 4472 мм, размер колесной базы – 2700 мм. Как отмечается, несмотря на то, что новинка относится к сегменту компактных кроссоверов, Jolion отличается просторным салоном в своем классе: например, на втором ряду сидений пространство для ног составляет более 900 мм, а широкие задние двери обеспечивают удобную посадку.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В целом в ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. По неофициальным данным, помимо Haval Jolion, в 2021 году в нашей стране появится внедорожник H6 третьего поколения. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Haval реализовали 2833 автомобиля, что на 77% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval не только стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, но и впервые вошел в ТОП-10 ведущих игроков российского авторынка в целом, согласно данным АЕБ. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 6558 кроссоверов и внедорожников марки (+62%).

Фото: Haval