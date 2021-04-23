Bentley начала продажи в России нового Continental GT Mulliner

Российские дилеры Bentley начали продажи нового Continental GT Mulliner. При заказе новинки клиенты могут выбрать 6,0-литровый двигатель Bentley W12, который развивает 635 л.с., или V8 объемом 4,0 литра и мощностью 550 л.с. В стандартную комплектацию модели также входит инновационная 48-вольтовая система стабилизации поперечной устойчивости Bentley Dynamic Ride, сообщает пресс-служба британской марки.

Внешний вид Bentley Continental GT Mulliner отличает новая уникальная решетка радиатора Double Diamond, демонстрирующая новый фирменный стиль Mulliner. Ее дополняют расположенные на крыльях вентиляционные решетки в серебристо-черной цветовой гамме, украшенные хромированными деталями с надписью Mulliner, корпуса наружных зеркал серебристого цвета Satin Silver со встроенными фонарями подсветки около дверного пространства Mulliner и подсвечиваемые накладки на пороги с надписью Mulliner. Купе оснащается новыми эксклюзивными 22-дюймовыми дисками Mulliner с окрашенным и отполированным покрытием. Колеса дополнены самовыравнивающимися центральными вставками, благодаря которым легендарная литера «B» всегда находится в вертикальном положении.

В дизайне интерьера Continental GT Mulliner реализовано эксклюзивное цветовое решение, разработанное специально для этой модели. Новая цветовая гамма от Mulliner образует ряд уникальных комбинаций, включая третий акцентный цвет во внутренней отделке в виде выразительной линии, позволяющей создать эффектный контраст. В оснащение Continental GT Mulliner входит набор опций Mulliner Driving Specification, который включает в себя прострочку «ромб в ромбе» (Diamond-in-Diamond), украшающую сиденья, панели дверей и боковые панели задней части салона. Сиденья украшены вышитыми эмблемами Mulliner. Напольные коврики с узкой окантовкой, цвет которой соответствует цветовой схеме салона, дополнены хромированными креплениями с литерой «B». Крыша салона отделана фактурной или гладкой кожей, подобранной под спинки сидений.

Для отделки центральной консоли использовано новое высокотехнологичное покрытие с ромбовидным рифлением. По бокам расположены декоративные вставки из шпона черного цвета Grand Black Walnut с хромированными деталями. В центр консоли встроены уникальные часы Breitling с матовой отделкой, а передняя панель со стороны пассажира украшена изображением профиля автомобиля и надписью Mulliner. Декоративные накладки из шпона присутствуют и на дверях, здесь их дополняет изображение крылатой литеры «B».

Напомним, ранее компания Bentley Motors представила новый Continental GT Speed – самый динамичный из всех дорожных автомобилей марки. На российском рынке новинка ожидается в конце 2021 года.

Фото: Bentley