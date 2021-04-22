Группа компаний WAGNER объединила свои петербургские автосалоны под одним брендом

Автохолдинг WAGNER объявляет об объединении своих дилерских центров в Санкт-Петербурге под брендом ВАГНЕР.
Теперь бренд ВАГНЕР используется в названиях 9 автосалонов, которые располагаются на Таллинском и Выборгском шоссе, на улице Оптиков и Стартовой улице.
Каждый из трех дилерских центров по продаже легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen получил название Фольксваген Центр ВАГНЕР. Три автосалона Skoda с апреля сменили вывески на ВАГНЕР Пулково, ВАГНЕР Лахта и ВАГНЕР Таллинский.
Также группа компаний WAGNER управляет Ауди Центром Выборгский, автоцентрами Mercedes-Benz ВАГНЕР, Ситроен Центр ВАГНЕР и салоном по продаже мототехники Вагнер Дукати.
Автохолдинг WAGNER ведет свою деятельность на автомобильном рынке Санкт-Петербурга с 2003 года. Первым дилерским предприятием холдинга стал Автоцентр Пулково на Стартовой улице, где велась продажа автомобилей Volkswagen. Это был первый автосалон марки в России, построенный по корпоративным стандартам. В 2006 году WAGNER стал официальным дилером Skoda. К 2015 году холдинг уже управлял шестью автосалонами по продаже новых легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen и Skoda. В 2014 и 2016 годах WAGNER получил дилерство премиальных брендов Audi и Mercedes-Benz, а в 2020 году – Citroen и Ducati.
С момента основания в автосалонах группы было реализовано более 115 000 автомобилей. WAGNER входит в ТОП-5 ведущих автохолдингов города.
В 2020 году в автосалонах группы продано более 7,5 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей (рост 10% по отношению к 2019 году), более 70 мотоциклов Ducati и 4,5 тыс. автомобилей с пробегом (на 6% больше, чем в 2019 году).
WAGNER является лидирующей группой по продаже автомобилей марок Skoda, Volkswagen, Volkswagen Коммерческие автомобили в Санкт-Петербурге по итогам 2020 года.
Выручка ГК WAGNER в 2020 году выросла на 12% по сравнению с 2019 годом, также значительно увеличилась чистая прибыль холдинга.
- Объединение автосалонов под брендом ВАГНЕР – это стратегический шаг холдинга, его новый этап развития, - отмечает председатель совета директоров ГК WAGNER Александр Иванов. - После периода активного роста, когда мы открывали автосалоны и добавляли в портфель новые бренды, наступило время другой бизнес-модели – сила бренда ВАГНЕР объединяется с положительной репутацией действующих автоцентров группы. Взаимодействие клиента с дилером теперь выходит на более качественный уровень. Все наши автосалоны будут открыто позиционироваться как структуры единого холдинга, где действуют общие высокие стандарты качества предоставления услуг. Клиенты, со своей стороны, смогут выбирать, в каком из автосалонов группы им более удобно приобретать и обслуживать автомобили.
Дилерские центры ГК WAGNER ежегодно признаются лучшими в своих направлениях. Так, Ауди Центр Выборгский в 2020 году назван российским дистрибьютором Audi лучшим дилером Северо-Западного федерального округа (и вторым среди всех дилеров марки в стране). Группа автоцентров Skoda WAGNER в 2019 году стала лучшей по корпоративным продажам среди всех петербургских дилеров чешской марки, а в 2020 году подтвердила высокие позиции, заняв почетное второе место.
ГК WAGNER активно развивает направление корпоративных продаж. Так, в 2020 году объем реализации автомобилей корпоративным клиентам вырос на 27% по сравнению с 2019 годом. Среди компаний, с которыми холдинг сотрудничает в области продаж и сервисного обслуживания автомобилей, такие ведущие компании, как: Деловые Линии, ПАО Газпром, Лукойл, Автодор, Татнефть-АЗС-Северо-Запад, Филип Моррис Ижора, ОТИС Россия. Также в прошлом году WAGNER поставил автомобили Skoda Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
В планах холдинга в 2021 году нарастить продажи автомобилей (новых и с пробегом) не менее чем на 30%.
Фото: ВАГНЕР