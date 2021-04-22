Группа компаний WAGNER объединила свои петербургские автосалоны под одним брендом

Автохолдинг WAGNER объявляет об объединении своих дилерских центров в Санкт-Петербурге под брендом ВАГНЕР.

Теперь бренд ВАГНЕР используется в названиях 9 автосалонов, которые располагаются на Таллинском и Выборгском шоссе, на улице Оптиков и Стартовой улице.

Каждый из трех дилерских центров по продаже легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen получил название Фольксваген Центр ВАГНЕР. Три автосалона Skoda с апреля сменили вывески на ВАГНЕР Пулково, ВАГНЕР Лахта и ВАГНЕР Таллинский.

Также группа компаний WAGNER управляет Ауди Центром Выборгский, автоцентрами Mercedes-Benz ВАГНЕР, Ситроен Центр ВАГНЕР и салоном по продаже мототехники Вагнер Дукати.

Автохолдинг WAGNER ведет свою деятельность на автомобильном рынке Санкт-Петербурга с 2003 года. Первым дилерским предприятием холдинга стал Автоцентр Пулково на Стартовой улице, где велась продажа автомобилей Volkswagen. Это был первый автосалон марки в России, построенный по корпоративным стандартам. В 2006 году WAGNER стал официальным дилером Skoda. К 2015 году холдинг уже управлял шестью автосалонами по продаже новых легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen и Skoda. В 2014 и 2016 годах WAGNER получил дилерство премиальных брендов Audi и Mercedes-Benz, а в 2020 году – Citroen и Ducati.

С момента основания в автосалонах группы было реализовано более 115 000 автомобилей. WAGNER входит в ТОП-5 ведущих автохолдингов города.

В 2020 году в автосалонах группы продано более 7,5 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей (рост 10% по отношению к 2019 году), более 70 мотоциклов Ducati и 4,5 тыс. автомобилей с пробегом (на 6% больше, чем в 2019 году).