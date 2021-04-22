Mercedes-Benz отзывает в России более 250 автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 21 апреля объявила об отзыве 249 автомобилей Mercedes-Benz AMG GT-Класс, реализованных с 2018-го по 2020 год. Причина отзыва: крышки ступицы колеса со звездой Mercedes могли быть изготовлены не в соответствии со спецификацией. На всех автомобилях будут заменены крышки ступицы колеса, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Также отзыву подлежат 5 автомобилей Mercedes-Benz GLE/GLS, реализованных в период с 2019-го по 2020 год. Причина отзыва: шины производителя Continental могут не соответствовать спецификации. На всех автомобилях будут проверены и при необходимости заменены шины на затронутых автомобилях.

Напомним, на прошлой неделе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 4 автомобилей Mercedes-Benz GLE/GLS, реализованных с 2019-го по 2020 год. Причины отзыва: приборная панель может не соответствовать спецификациям. На всех автомобилях должна быть заменена приборная панель.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 11406 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 10% больше, чем годом ранее. В результате штутгартская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Фото: AutoWP.ru