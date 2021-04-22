Volvo в 1 квартале увеличила продажи в России на 6%

Российские дилеры Volvo в марте реализовали 798 автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности. По итогам первых трех месяцев 2021 года продажи Volvo составили 1799 машин – на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в первом квартале стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 571 единица (+19%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 549 покупателей (рост в 5,5 раз). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – с начала года было реализовано 428 таких машин (+40%). Стоит также отметить высокий спрос на универсал повышенной проходимости V60 Cross Country, который в январе-марте нашел 110 владельцев (-25%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo в четвертом квартале 2021 года планирует начать продажи в России полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8. Полноприводный Volvo XC40 Recharge P8 обладает мощностью в 408 л.с. и способен проехать свыше 400 км на одной зарядке (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

Фото: Volvo