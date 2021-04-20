Новый Changan CS55 Plus появится в России

Компания Changan представила на Шанхайском автосалоне кроссовер CS55 Plus второго поколения, который появится и в России. Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в российском представительстве Changan, премьера нового кроссовера в нашей стране состоится во второй половине 2021 года. Также в этом году у российских дилеров стоит ожидать рестайлинговый CS35 Plus, флагманский Uni-K и седан.

Дизайн нового CS55 Plus выполнен в фирменном стиле Changan, который прослеживается в экстерьере флагманской модели Uni-K. Кроссовер получил похожую массивную решетку радиатора, соединенную с узкой головной оптикой, а также красные акценты около воздухозаборников и вдоль порогов. Кроме того, модель второго поколения обзавелась черными глянцевыми боковыми зеркалами, рейлингами и небольшим спойлером.

Еще больше сходства с семейством Uni прослеживается в интерьере нового CS55 Plus. В салоне кроссовера разместили похожее по дизайну рулевое колесо, аналогичный центральный тоннель и торпедо, а также виртуальную панель приборов и крупный экран мультимедийной системы, под которым находятся сенсорные органы управления. Под капотом кроссовера установлен безальтернативный турбомотор 1.5, развивающий 188 л.с. В паре с ним, по предварительной информации, работает 8-диапазонный «автомат».

Среди опций в китайской версии CS55 Plus будут доступны камеры кругового обзора и система распознавания лиц. Также в оснащение модели входит беспроводная зарядка и функция обновления программного обеспечения «по воздуху». На сегодняшний день продажи нового Changan CS55 Plus не начались даже в Китае, поэтому стоимость и комплектации модели пока не объявлены.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Changan реализовали 1143 автомобиля, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Лидерами продаж являются компактный кроссовер Changan CS35 Plus и полноприводный внедорожник Changan CS75FL.

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Фото: Changan