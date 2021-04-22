Испанский авторынок в марте вырос в 2,3 раза на низкой базе

Испанский авторынок в марте вырос в 2,3 раза и составил 85819 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительный результат обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса дилерские центры в стране были закрыты. По итогам трех месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 186061 единицу (-14,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в марте стал Peugeot, реализовавший 8687 автомобилей (рост в 4,2 раза). На втором месте идет Citroen, который увеличил продажи в 3,8 раза до 6359 единиц. Третью строчку занимает Toyota, чей результат составил 5601 машину (+77,7%). Замыкают пятерку лидеров Hyundai (5409 шт., рост в 2,2 раза) и Volkswagen (5278 шт., +89,2%).

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Фото: AutoWP.ru