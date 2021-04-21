АВТОВАЗ подтвердил приостановку производства LADA Granta

АВТОВАЗ приостановил работу линии по сборке LADA Granta 21 и 22 апреля в связи с отсутствием поставок одного из компонентов. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что уже в пятницу планируется возобновить производство LADA Granta и в течение апреля восполнить производство автомобилей этой модели. В настоящее время в сети находится достаточное количество новых автомобилей LADA Granta, заверили на АВТОВАЗе.

По итогам первого квартала 2021 года в России было продано 30196 автомобилей LADA Granta, что на 2% выше показателя годичной давности. Таким образом, эта модель остается бестселлером на российской авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае у российских дилеров АВТОВАЗа ожидаются первые товарные автомобили LADA Granta, оснащенные новой мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, которая обеспечивает полноценный функционал современного смартфона, интегрированного в автомобиль, с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и полным набором встроенных сервисов от Яндекс.Авто.

Добавим также, что в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения LADA Granta, чье появление на рынке запланировано на 2023 год.

Фото: АВТОВАЗ