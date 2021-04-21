АВТОВАЗ номинировал нового дистрибьютора в Казахстане

АВТОВАЗ объявил о назначении компании ORION Distribution дистрибьютором автомобилей LADA в Казахстане. Подписанное соглашение обеспечит непрерывность продаж и обслуживания LADA для существующих и будущих клиентов. В частности, с апреля 2021 года будут открыты 12 новых точек продаж и обслуживания LADA в 10 крупных городах Казахстана (Алматы, Нурсултан, Шымкент, Актобе, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Атырау, Костанай и Актау), которые предложат покупателям полный комплекс услуг – от продажи автомобилей и аксессуаров до гарантийного и пост-гарантийного обслуживания, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, АВТОВАЗ намерен активно развивать свое присутствие на рынке Казахстана, который является одним из ключевых экспортных направлений для российского автопроизводителя – в ближайшие месяцы и годы дилерская сеть LADA в этой республике продолжит расширяться.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце марта АВТОВАЗ и ГК «Аллюр» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае планируется выпускать широкую линейку LADA в объемах, которые будут необходимы для местного рынка, в полном соответствии с действующей в Казахстане нормативной базой. Информация о модельном ряде и объемах производства будет сообщена дополнительно, по мере финализации дополнительных соглашений.

Первой моделью LADA, которая появилась на конвейере костанайского предприятия, стал внедорожник Niva Travel. В ближайшие месяцы здесь начнут выпускаться и другие модели LADA. В рамках дальнейшего углубления индустриального сотрудничества АВТОВАЗа с «СарыаркаАвтоПром» рассматривается организация производства на базе CKD-комплектов, включая сварку и окраску, а также трансформация дилерской сети LADA в Казахстане для обеспечения непрерывности предоставления услуг клиентам.

Как заявил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, Казахстан является ключевым экспортным рынком для АВТОВАЗа, и компания намерена совместно с новым партнером еще более укрепить здесь присутствие марки LADA.

Напомним, с 2003 года сборка автомобилей LADA в Казахстане осуществлялась на заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске, однако в ноябре прошлого года он остановил конвейер из-за вменяемого ему властями нарушения обязательств по «промсборке».

Фото: АВТОВАЗ