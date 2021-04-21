АВТОВАЗ приостановит производство на майские каникулы

АВТОВАЗ приостановит производство автомобилей с 1 по 10 мая в связи с майскими праздниками и плановым корпоративным отпуском, который запланирован с 4 по 7 мая. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей LADA в этот период.

Между тем, по данным источников портала Avtograd news, с 26 апреля по 10 мая на линии B0 будет приостановлен выпуск Renault Logan и Sandero в связи с подготовкой к производству нового поколения этих моделей. При этом сборка автомобилей LADA Largus и XRAY, которая осуществляется на том же конвейере, продолжится в обычном режиме. Официально комментировать эту информацию на АВТОВАЗе и в российском офисе Renault агентству «АВТОСТАТ» не стали.

По итогам первого квартала 2021 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 83908 автомобилей LADA, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,7% против 20,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Стоит отметить, что в феврале у российских дилеров LADA появился обновленный внедорожник LADA Niva Travel, а в марте в продажу поступили обновленные универсал и фургон LADA Largus.

Фото: АВТОВАЗ