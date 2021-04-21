Экспорт легковых автомобилей в январе - феврале вырос на 65%

Экспорт легковых автомобилей из России за первые два месяца 2021 года вырос на 64,7% и составил 11,3 тыс. единиц на общую сумму 112,2 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в феврале на внешние рынки было отправлено 6,6 тыс. автомобилей (+39,3% к январю) на 101,7 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - феврале увеличился на 10% и составил 1,3 тыс. машин на 44,3 млн долларов. В феврале за рубеж было поставлено порядка 800 грузовиков (+44,7% к январю) на 25,5 млн долларов.

Фото: «АВТОСТАТ»