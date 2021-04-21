Импорт легковых автомобилей в январе - феврале вырос на 55%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам первых двух месяцев 2021 года вырос на 54,9% до 41,8 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 1 млрд 062,5 млн долларов. При этом в феврале было импортировано 23,9 тыс. машин (+33,7% к январю) на 632,5 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - феврале увеличился на 37,8% до 3,7 тыс. машин общей стоимостью 258,4 млн долларов. Из них 1,9 тыс. грузовиков (+2,2% к январю) на 151,2 млн долларов были поставлены в нашу страну в феврале.