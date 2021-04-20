KIA представила обновленный седан Cerato

Компания KIA представила в Корее обновленный седан K3, который в нашей стране известен под названием Cerato. На корейском рынке обновленный новинка будет предлагаться с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 л в трех комплектациях, а также в версии GT – с двигателем 1,6 л, оснащенным турбонаддувом. Информация о выводе модели на рынки других регионов, спецификациях и комплектациях для экспортных рынков будет представлена позже, сообщает пресс-служба корейской марки.

Переднюю часть обновленного KIA K3 отличают тонкие светодиодные основные фары, визуально объединенные с широкой решеткой радиатора, также получившей стильные очертания. Передний бампер с интегрированными дневными ходовыми огнями приобрел спортивный облик, а очертания широкого нижнего воздухозаборника вызывают ассоциации с крылом истребителя. Задняя часть имеет выраженную горизонтальную архитектуру, основным элементом которой стала рельефная, трехмерная комбинация фонарей, визуально объединенных полосой по всей ширине автомобиля. Для обновленного K3 будут предложены колесные диски нового, более спортивного дизайна, в размерности 16 и 17 дюймов.

Обновлен и дизайн наиболее мощной версии GT: нижний передний воздухозаборник получил эффектные красные акценты, а большой воздушный диффузор под задним бампером с интегрированными насадками выхлопных труб делает внешний вид седана более динамичным и стремительным.

В интерьере обновленного KIA K3 дисплей мультимедийной системы увеличен с 8” до 10,25”, а экран цифровой приборной панели также имеет ширину 10,25 дюймов. Новый блок сенсорных переключателей создает удобное и комфортное управление мультимедийной и навигационной функциями.

Расширилась палитра предлагаемых цветов кузова – в нее включен насыщенный синий цвет, напоминающий цвет морских волн. В оформлении интерьера для версии с двигателем 1.6 л стал доступен ярко-оранжевый цвет.

Обновленный Kia К3 предлагает системы безопасности и помощи водителю из комплекса Drive Wise: ассистент движения по магистралям (HIDA), ассистент движения в полосе (LFA) с функцией предотвращения фронтальных столкновений (FCA), в том числе распознающего и велосипедистов, система предотвращения столкновений при парковке задним ходом (ВСА), ассистент предотвращения столкновений при выезде с парковки задним ходом (RCCA), система безопасного выхода из автомобиля (SEW) и система напоминания о присутствии пассажиров или домашних животных на заднем сиденье (ROA). Дополнительное удобство эксплуатации создают электронный парковочный тормоз и система дистанционного запуска двигателя при помощи смарт-ключа.

Фото: KIA