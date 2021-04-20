В Ингушетии откроется первый дилерский центр LADA

АВТОВАЗ до конца весны откроет первый в Ингушетии дилерский центр LADA. Об этом агентству «ТАСС» сообщил гендиректор «Магас-ЛАДА» Ахмед Измайлов.

Первое время, по его словам, в дилерском центре будет осуществляться только продажа автомобилей и запчастей к ним, а к середине лета, по расчетам компании, у клиентов появится возможность оформления страховки и приобретения государственных номерных знаков. «Также у нас появится гарантийное обслуживание, для этого в дилерском центре уже установлено современное оборудование», – добавил Измайлов.

Напомним, в 2020 году в России было открыто 5 новых дилерских центров LADA. Дилерская сеть марки продолжает оставаться крупнейшей в стране – 300 автосалонов. Из них к концу прошлого года 282 были обновлены по новым стандартам бренда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 83908 автомобилей LADA, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,7% против 20,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Стоит отметить, что в феврале у российских дилеров LADA появился обновленный внедорожник LADA Niva Travel, а в марте в продажу поступили обновленные универсал и фургон LADA Largus.

Фото: АВТОВАЗ