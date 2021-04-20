КАМАЗ повысил план продаж в России на 2021 год

КАМАЗ пересмотрел текущий бизнес-план по реализации автотехники на внутреннем рынке в 2021 году в сторону увеличения – с 34,5 тысяч до 39 тысяч автомобилей. По словам генерального директора компании Сергея Когогина, КАМАЗ увеличил объем производства и планирует дополнительно нарастить его темп во втором полугодии.

По итогам первого квартала 2021 года КАМАЗ увеличил производство на 32%, выпустив 9796 машинокомплектов. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе-марте реализация «КАМАЗов» на российском рынке выросла на 24% и составила 7257 единиц техники.

Как сообщалось ранее, среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

Несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. А вот автомобили поколения К4, скорее всего, будут сняты с конвейера в 2024 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач.

Фото: КАМАЗ