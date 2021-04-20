В первой половине апреля цены на автомобили выросли у 20 марок

С 1 по 15 апреля нынешнего года у 20 автопроизводителей произошло повышение цен на продукцию. Это зафиксировали эксперты сайта «Цена Авто» по итогам проведенного мониторинга цен на новые легковые автомобили, официально продаваемые в России.

К примеру, самый популярный иностранный бренд в нашей стране – KIA – повысил стоимость у многих своих моделей. Седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X подорожали на 10 тысяч рублей, а хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и модель ProCeed стали дороже на 30 тысяч. Седан Cerato, а также кроссоверы Soul, Seltos и Sportage прибавили в цене 20 тысяч рублей, а K5 – от 10 до 30 тысяч. Еще сильнее выросли в цене модели XCeed (на 30 – 40 тысяч) и Mohave (на 50 тысяч).

На все легковые модели поднял цены отечественный «УАЗ». Так, внедорожник «Хантер» подорожал на 10 тысяч рублей, а модели «Патриот» и «Пикап» – на 15 тысяч. У Chevrolet удорожание тоже коснулось трех моделей: Nexia (плюс 15 тысяч), Cobalt (плюс 30 – 40 тысяч) и Traverse (плюс 60 тысяч).

Renault и Skoda в первой половине апреля ограничились увеличением цен лишь у двух моделей. У французской марки купе-кроссовер Arkana в топовых версиях Pulse стал дороже на 12 тысяч рублей, а у кроссовера Kaptur все комплектации подорожали на 13 – 28 тысяч. Чешский бренд поднял цены у кроссовера Karoq (на 35 тысяч рублей), а лифтбек Octavia с мотором 1,4 л получил прибавку в 33 тысячи рублей.

Среди китайских автопроизводителей отличились Chery, FAW, Geely и JAC, а в премиальном сегменте цены на автомобили повысили такие марки как Cadillac, Jeep, Porsche, Volvo. О том, какие именно модели подорожали у этих и других производителей за период с 1 по 15 апреля, можно узнать здесь.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Фото: АВТОСТАТ