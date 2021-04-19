Nissan представил кроссовер X-Trail нового поколения

Компания Nissan представила на Шанхайском автосалоне кроссовер X-Trail нового поколения. Модель стала крупнее предшественника, а также получила новую решетку радиатора, иной бампер и модернизированную оптику, пишет газета «Известия».

В салоне появились цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем, мультируль, беспроводное зарядное устройство для смартфона. Также на автомобиль устанавливается система полуавтоматического управления ProPilot, которая способна самостоятельно менять скорость машины в зависимости от конкретной дорожной ситуации.

Новый Nissan X-Trail предлагается на китайском рынке с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 204 л.с., который работает в сочетании с вариатором. Привод – передний или полный.

Сроки появления Nissan X-Trail нового поколения на российском рынке держатся в секрете. В настоящее время этот кроссовер доступен в нашей стране с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (144 л.с.) и 2,5 л (171 л.с.), а также с 1,6-литровым дизельным мотором (130 л.с.). Двигатели работают в паре либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT.

Напомним, недавно российский завод Nissan начал производство кроссоверов Nissan Qashqai и X-Trail с ProPilot, представляющей из себя первый уровень системы автономного вождения, и с новыми функциями Nissan Connect Services.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года продажи Nissan X-Trail в России составили 4718 автомобилей (-27%), что позволило кроссоверу войти в ТОП-25 самых популярных моделей на российском авторынке.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Nissan