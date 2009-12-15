Европейский авторынок в ноябре вырос на четверть

Европейский авторынок растет шестой месяц подряд – по итогам ноября продажи автомобилей в Старом свете увеличились на 26,6% и составили 1 млн. 182 тысячи автомобилей. Положительную динамику эксперты объясняют действием государственных программ по обновлению автомобильных парков в странах Западной Европы, а также эффектом «низкой базы» (в ноябре 2008 года европейский авторынок упал на 25,8%). По итогам 11 месяцев реализация автомобилей в Европе все еще на 2,8% ниже прошлогодних показателей и составляет 13 млн. 406 тысяч единиц.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительный результат ЕС в ноябре по-прежнему обеспечивают страны Западной Европе, где продажи автомобилей выросли на 30,6% и составили 1 млн. 116 тысяч единиц. Лучший показатель роста второй месяц подряд показывает Великобритания – на 57,6% до 158082 машин. Положительный результат также показали Франция (+48,3%, 216354 шт.), Испания (+37,3%, 86639 шт.), Греция (+35%, 18091 шт.), Италия (+31,2%, 182976 шт.), Австрия (+29,1%, 25612 шт.), Германия (+19,7%, 279725 шт.) и другие страны.

Что касается группы стран-«новых членов ЕС», здесь по-прежнему наблюдается отрицательная динамика – на 16,7% до 65237 автомобилей. Рост реализации показали Чехия (+31,5%, 14975 шт.) и Словения (+3,7%, 4409 шт.). В остальных странах падение составило от 0,4% в Польше (27018 шт.) до 84,9% в Латвии (149 шт.).