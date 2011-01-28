РФ может урезать господдержку автопрома

«На наш взгляд, цифра будет существенно меньше 180 миллиардов рублей», – сказал он Рейтер.



В стратегии развития автопрома РФ до 2020 года сумма господдержки не определена, а источник в правительстве ранее рассказывал журналистам, что она составит около 180 миллиардов рублей.



Цифра, утвержденная правительством и записанная в бюджет, вполне может быть меньше на 54 миллиарда рублей, сказал Рейтер чиновник Минпромторга на условиях анонимности.



Эти 54 миллиарда рублей министерство хотело бы зарезервировать в бюджете в первую очередь на создание инфраструктуры для развития парков поставщиков комплектующих в крупнейших центрах развития автопрома – не только в Тольятти и Набережных Челнах, но и, например, в Нижнем Новгороде, Калуге, сказал чиновник Минпромторга.



Пока что неизменной остается цифра 126 миллиардов рублей, большая часть из которых пойдет на компенсацию процентных ставок по кредитам предприятий автопрома, сказал чиновник, а предложения по выделению оставшихся 54 миллиардов будут вноситься в правительство по мере появления конкретных бизнес-проектов.



По словам Новака, предложенные Минпромторгом 180 миллиардов рублей включают в себя такие меры как компенсация процентных ставок по кредитам, льготное автокредитование, утилизация старых машин, субсидирование НИОКР, а также 54 миллиарда рублей на развитие поставщиков автокомпонентов и поддержку моногородов, в которых находятся автозаводы (Тольятти – «АвтоВАЗ», Набережные Челны – «КамАЗ»).



«Мы осторожно относимся к таким расходам, они пока недостаточно обоснованы, это (180 миллиардов рублей) некая сумма, которая нам не очень понятна».



«Будем смотреть каждый инвестиционный проект по каждому предприятию, его финансовую модель, необходимость его субсидирования, поддержки», – сказал Новак.



Риски на 10 млрд рублей





Минфин настаивает на погашении долга «АвтоВАЗа», составляющего 38 миллиардов, с дисконтом 25 – 30 процентов, следует из слов Новака.



«Банки же кредитовали эти (ставшие проблемными в кризис) предприятия, они учитывали риски... Звучала цифра 25 – 30 процентов (дисконта при погашении долга «АвтоВАЗа») », – сказал Новак.



Таким образом, Минфин хочет, чтобы «АвтоВАЗ» погасил только 26,5 – 28,5 миллиарда рублей долга.



Это значит, что банки-кредиторы «АвтоВАЗа», в том числе Сбербанк и ВТБ, могут потерять на кредитовании «АвтоВАЗа» 9,5 – 11,5 миллиарда рублей.



В декабре 2009 года премьер РФ Владимир Путин подписал постановление о выделении «Ростехнологиям» для «АвтоВАЗа» из бюджета РФ 28 миллиардов рублей и распорядился зарезервировать еще 10 миллиардов.



Ранее чиновник правительства РФ говорил Рейтер, что эти 10 миллиардов, сэкономленные за счет возможного банковского дисконта, РФ хочет инвестировать в развитие «АвтоВАЗа».



После того, как будет погашен долг банкам, «Ростехнологии» увеличат свою долю в «АвтоВАЗе».



Обсуждались, по словам Новака, несколько схем. Это может быть прямой взнос в уставный капитал «АвтоВАЗа», выпуск компанией конвертируемых облигаций с передачей их «Ростехнологиям» или погашение этими облигациями долгов перед банками с последующим выкупом облигаций «Ростехнологиями».



Французский партнер «АвтоВАЗа» Renault, владеющий блокпакетом российского автоконцерна, в свою очередь, уже решил, что внесет 240 миллионов евро (около 10 миллиардов рублей) в виде оборудования и технологий для того, чтобы его доля не размылась.



Акционеры «АвтоВАЗа» сейчас обсуждают схему, по которой существующий долг компании перед «Ростехнологиями» будет конвертирован в акции компании через допэмиссию, при этом первый этап конвертации на сумму около 9,7 миллиарда рублей пройдет в 2010 году.