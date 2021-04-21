Volkswagen представил в Китае большой электрический кроссовер ID.6

Компания Volkswagen представила на Шанхайском автосалоне большой электрический кроссовер Volkswagen ID.6 с тремя рядами сидений, который поступит в продажу в Поднебесной уже этим летом. Новинка дебютировала в двух модификациях ID.6 Crozz и ID.6 X: в зависимости от исполнения отличается место сборки, дизайн интерьера и экстерьера, однако техническая начинка одинакова.

Как пишет портал Motor.ru, семейство Volkswagen ID.6 базируется на растянутой версии модульной платформы MEB и по архитектуре шасси большие кроссоверы идентичны «младшему» ID.4: спереди подвеска McPherson, сзади – многорычажка, задние тормоза барабанные. Адаптивная подвеска – опция.

«Шестерки» – самые вместительные электрокары Volkswagen, ведь длина колесной базы увеличена до 2965 мм, а габаритная длина – до 4,9 метра. Под стать размерам и колеса: топ-версии комплектуются 21-дюймовыми легкосплавными дисками, базовым ID.6 положены 19-дюймовые.

Одновременный дебют одинаковых по сути, но разных внешне автомобилей объясняется наличием двух разных, формально конкурирующих совместных предприятий – ID.6 Crozz будет выпускать подразделение FAW-Volkswagen, а ID.6 X – филиал SAIC-Volkswagen. При этом у новинок в едином стиле выполнена оптика и имитация воздухозаборников, у обоих ID.6 есть светящиеся логотипы и хромированный декор «парящей» крыши.

Архитектура интерьера одинакова, но взаимозаменяемых деталей немного: отличаются передние панели, дверные карты, кресла, выводы воздуховодов, интерфейс информационно-развлекательных комплексов и графика виртуальных приборов, хотя диагонали экранов одинаковые. Опции очень похожи: и для ID.6 Crozz, и для ID.6 X можно заказать проекционный дисплей, панорамную крышу, раздельные кресла второго ряда вместо обычного трехместного дивана, а также целый набор электронных ассистентов.

Базовые Volkswagen ID.6 заднеприводные: электромотор развивает 180 или 204 л.с. в зависимости от версии. Емкость тяговой батареи вариативна: 58 или 77 кВт/ч. Топ-версии отличаются двухмоторной силовой установкой мощностью 306 л.с. и оснащаются «старшим» аккумулятором. Запас хода достигает 588 км по устаревшему циклу NEDC, но самая простая версия проезжает без подзарядки 436 км.

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Фото: Volkswagen