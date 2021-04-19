Haval открыл новый дилерский центр в Чебоксарах

Компания «Хавейл Мотор Рус» открыла новый дилерский центр в Чебоксарах, который принадлежит ГК «Альянс-Авто». Теперь дилерская сеть Haval в России насчитывает 98 официальных центров, сообщает пресс-служба китайской марки.

В официальных центрах по продаже и обслуживанию автомобилей Haval доступна вся модельная линейка бренда, включая пикап GWM Wingle 7. В официальных дилерских центрах Haval владельцы автомобилей также могут пройти регулярное техническое обслуживание. Во всех салонах сети бренда имеется сертифицированное оборудование для осуществления диагностики, гарантийного и постгарантийного обслуживания, расходные материалы и фирменные запасные части, оригинальное дополнительное оборудование и аксессуары. Кроме того, для клиентов действуют различные специальные предложения по выгодной покупке автомобилей Haval в кредит, trade-in или по лизинговой сделке.

«Мы уверены, что развитие дилерской сети – один из ключевых факторов успеха Haval в России. Стремительное увеличение количества официальных центров Haval свидетельствует о высоком спросе на автомобили бренда на всей территории России», – отмечает исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Ранее на предприятии также начался выпуск нового компактного кроссовера Haval Jolion, который поступит в продажу в конце весны 2021 года. В целом в ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. По неофициальным данным, помимо Haval Jolion, в 2021 году в нашей стране появится внедорожник H6 третьего поколения. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Haval реализовали 2833 автомобиля, что на 77% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval не только стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, но и впервые вошел в ТОП-10 ведущих игроков российского авторынка в целом, согласно данным АЕБ. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 6558 кроссоверов и внедорожников марки (+62%).

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