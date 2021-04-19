КАМАЗ в 2020 году получил 3,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Консолидированная выручка группы организаций ПАО «КАМАЗ» по итогам 2020 года составила 216 млрд 958 млн рублей, что на 12% выше показателя годичной давности. Чистая прибыль года по МСФО за прошлый год составила 3 млрд 104 млн рублей против чистого убытка в 1 млрд 955 млн рублей в 2019 году, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Как отмечается, это стало возможным благодаря увеличению объемов продаж, эффективному использованию инструментов клиентского финансирования, а также инициативам по снижению издержек и повышению производительности труда.

Так, на внутренних и внешних рынках были реализовано 37028 грузовиков, в результате чего доля КАМАЗа на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн увеличилась на 4% и составила 48%. Увеличение выручки достигнуто благодаря росту продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, в том числе выводу на рынок новой модели автомобилей К5 – КАМАЗ-54901. Рекорд по росту выручки зафиксирован в сегменте автобусов, электробусов и спецтехники, где выручка КАМАЗа возросла на 61% и составила 27 млрд 951 млн рублей. Развитие продуктового портфеля лизинговых услуг и повышение клиентоориентированности привели к росту доходов от финансового лизинга на 28% до 4 млрд 669 млн рублей.

Группа организаций ПАО «КАМАЗ» продемонстрировала сильный операционный денежный поток в сумме 10 млрд 768 млн рублей и снижение чистого долга до 77 млрд 814 млн рублей (2019 г.: 79 млрд 495 млн руб.). Инвестиции в модернизацию производства и развитие нового модельного ряда составили 10 млрд 503 млн рублей.

Напомним, в соответствии с бизнес-планом, в 2021 году КАМАЗ намерен произвести и реализовать 37 тыс. грузовых автомобилей, из них на российский рынок поступит 32 тыс. автомобилей, остальные – на экспорт. Планируется, что объем инвестиций в 2021 году составит более 16,7 млрд рублей. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд рублей, более 1 млрд – на НИОКР. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

Несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. А вот автомобили поколения К4, скорее всего, будут сняты с конвейера в 2024 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д.

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Фото: КАМАЗ