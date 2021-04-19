ГИБДД возвращает себе часть отданных городам функций

В Закон «Об организации дорожного движения» в очередной раз будут вносить изменения. Об этом написал «Коммерсант», ознакомившись с заключительным текстом поправок. Так, например, все проекты по организации дорожного движения - схемы нанесения разметки, расстановки знаков, светофоров, камер на дорогах - власти городов и сел будут обязаны согласовывать с подразделениями ГИБДД.

В 2013 году у МВД эти функции забрали, но теперь, оценив ошибки, которые имеют место быть и могут угрожать жизни и здоровью людей, решили руководящую роль ГИБДД вернуть. А органам власти оставить эти функции - лишь для исключительных случаев, и только на короткие сроки.

Например, когда в городе проходят массовые спортивные шествия, велопробеги, ярмарки, народные гуляния, которые требуют заранее произвести изменения в дорожном движении - мэрия вправе сама принимать подобные решения. Может на время остановить движение на какой-то из улиц, временно организовать одностороннее движение, поставить временные знаки и т.д. Но только, если эти массовые мероприятия длятся не более суток. И не более двух суток - когда речь идет о ремонтных работах, устранения последствий ЧП и аварий.

Еще одно важное изменение, как сообщает издание, касается введения платных парковок. О таких событиях в жизни города раньше власти должны были предупреждать население не позже, чем за 30 дней в печатных СМИ и на городском официальном сайте. Теперь решено ограничиться только интернетом, и Министерство транспорта это предложение поддержало.