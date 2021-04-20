Французский авторынок в марте показал трехкратный рост на низкой базе

Автомобильный рынок Франции в марте вырос в 2,9 раза до 182774 машин. Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые после семи месяцев падения, что обусловлено низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса дилерские центры в стране были закрыты со второй половины марта. По итогам трех месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 441791 единицу (+21,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в марте стал Peugeot, увеличивший реализацию в 2,9 раза до 32510 машин. Второе место занимает Renault с показателем 30019 проданных автомобилей (рост в 2,1 раза). Реализация Citroen выросла в 3,6 раза и достигла 19173 машины. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 11272 автомобиля (рост в 3,8 раза). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 9676 машин (рост в 3,1 раза).

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