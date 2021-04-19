Внедорожники LADA Niva Travel будут продавать в Боливии

Компания Bolivian Auto Motors анонсировала скорый выход на рынок Боливии внедорожников LADA Niva Travel. Напомним, поставки автомобилей LADA в эту южноамериканскую страну начались в 2014 году. Первое время здесь предлагали только внедорожники LADA 4х4, а в 2019 году модельный ряд пополнился легковыми моделями – Vesta, Granta и Largus, пишет портал Wroom.ru. А вот внедорожники Chevrolet Niva на экспорт за пределы стран СНГ не поставляли, но после возвращения модели «под крыло» АВТОВАЗа ситуация может измениться.

Цены на Niva Travel для боливийцев пока не объявлены, но они в любом случае будут выше, чем в России. Например, самая простая «Гранта» здесь стоит 13,4 тыс. американских долларов (1 млн рублей), а цены на классическую «Ниву» начинаются с отметки 17 тыс. долларов (1,3 млн рублей).

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения внедорожника Niva, который появится в 2024 году и получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года АВТОВАЗ поставил на экспорт свыше 41 тыс. автомобилей LADA – на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом. Основными экспортными рынками для российской марки остаются Казахстан (17,5 тыс. шт., +17%) и Беларусь (10,3 тыс. шт., -36%), где LADA является лидером продаж. Добавим, что в прошлом году у АВТОВАЗа появились новые импортеры в Армении, Таджикистане и Туркменистане.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля LADA (и не только LADA) на российском рынке - можно на сайте «Цена авто».

Фото: АВТОВАЗ