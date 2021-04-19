Россияне с 1 мая смогут продавать автомобили с пробегом через портал «Госуслуг»

С 1 мая 2021 года россияне смогут покупать или продавать автомобили с пробегом через портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект подготовило Министерство цифрового развития РФ, сообщает портал Motor.ru.

Оформить сделку по купле-продаже автомобиля через «Госуслуги» смогут только физические лица. Для этого продавцу необходимо загрузить на сайт весь пакет документов – паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) – и подать соответствующее заявление. Подписать документы стороны смогут удаленно посредством электронной цифровой подписи. Также в онлайн-формате будет подаваться заявление в ГИБДД. Отмечается, что продавец сможет отдельно указать, готов ли он продать номера вместе с автомобилем или хочет сохранить государственный регистрационный знак себе. Для сохранения номеров собственнику придется заполнить отдельную форму.

Эксперты отмечают, что новая услуга позволит покупателю дистанционно ознакомиться с историей эксплуатации автомобиля и исключить некоторые риски. Также могут стать историей бумажные договоры – вся информация о сделке будет храниться в учетных записях пользователей. Электронный ДКП также позволит ГИБДД направлять штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью камер, сразу новому владельцу, даже если он еще не успел перерегистрировать автомобиль на себя в течение 10 дней.

Впрочем, полностью в онлайн сделки по купле-продаже подержанных автомобилей не перейдут: электронный формат не избавит покупателя от необходимости осмотра транспортного средства и проверки его юридической чистоты. Однако отчасти процедура упростится: к примеру, через «Госуслуги» можно проверить автомобиль по базам ГИБДД, ФССП и ФНС.

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