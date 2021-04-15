Турецкий Ford приостанавливает поставки машинокомплеков для «Соллерс Форд»

Первым российским автозаводом, который может серьезно пострадать из-за недостатка полупроводников в автопроме, может стать предприятие «Соллерс Форд» в Татарстане. Турецкий завод Ford Otosan, поставляющий машинокомплекты для производства Ford Transit в Елабуге, с 19 апреля встанет, как минимум, на 1,5 месяца, пишет «Газета.Ru».

В компании «Соллерс Форд» заверяют, что это никак не отразится на их работе. На данный момент елабужский завод работает в обычном режиме, остановка производства автомобилей Ford Transit не планируется. Однако эксперты полагают, что проблемы все же будут – если даже конвейер в Елабуге не встанет, то с большой долей вероятности некоторые машины придется выпускать неукомплектованными на склад, а это ударит по реализации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам трех месяцев 2021 года российские дилеры Ford в марте реализовали 3388 легких коммерческих автомобиля Ford Transit – это на 62% больше, чем годом ранее. Таким образом, за первый квартал 2021-го Ford Transit установил рекорд продаж по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Как заявил президент и СЕО «Соллерс Форд» Адиль Ширинов, компания планирует увеличить реализацию Ford Transit в России вдвое, при этом на долю продаж автомобилей специальных версий приходится более 50% от общего объема.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 145 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Фото: «Соллерс Форд»