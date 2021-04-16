SUV с пробегом в 1 квартале: ТОП марок, моделей и регионов

В январе – марте 2021 года жители Российской Федерации стали обладателями 311 тысяч кроссоверов и внедорожников с пробегом. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», на долю сегмента SUV приходится 25% от общего объема вторичного рынка.

Наибольшие предпочтения здесь россияне отдают продукции Toyota – за три месяца они приобрели 32 тысячи подержанных кроссоверов и внедорожников японской марки. Второе место занимает еще один японский бренд – Nissan (28,3 тыс. шт.), на третьем – отечественная LADA (27,2 тыс. шт.).

А вот в модельном рейтинге безоговорочное лидерство сохраняет 3-дверный внедорожник LADA 4x4 (или Niva Legend), который с января по март был куплен на «вторичке» в количестве 22,7 тысячи единиц. Далее по популярности располагаются Chevrolet Niva (19,5 тыс. шт.) и Toyota RAV4 (10,7 тыс. шт.). Объемы покупок остальных моделей SUV с пробегом в 1 квартале составили менее 10 тысяч экземпляров, а в ТОП-10 среди них попали: Nissan X-Trail, Renault Duster, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V и BMW X5.

Около 14% вторичного рынка SUV в стране за отчетный период пришлось на Москву и Подмосковье. Еще 5% заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край, доля которого составила почти 4% от общего количества приобретенных кроссоверов и внедорожников с пробегом. Рубеж в 3% преодолела и Новосибирская область, а показатели каждого из оставшихся субъектов РФ находятся ниже этой отметки.

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Фото: toyota.ru