Николя Мор вернется на пост президента АВТОВАЗа

Совет директоров АВТОВАЗа утвердил решение о назначении Николя Мора на пост президента предприятия с 1 июня 2021 года, когда истечет срок полномочий в этой должности Ива Каракатзаниса. Николя Мор также сохранит позицию генерального директора по операциям Группы Renault в России и СНГ, которую он займет с 1 мая 2021 года. Новое место работы и должность Ива Каракатзаниса, занимающего пост президента АВТОВАЗа с 1 июня 2018 года, будут объявлены дополнительно, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, Николя Мор возглавлял АВТОВАЗ в должности президента и генерального директора с апреля 2016-го до мая 2018 года, а в июне 2019-го занял кресло председателя совета директоров АВТОВАЗа. С 1 января 2018 года он также являлся старшим вице-президентом и операционным директором региона Евразия. В сентябре 2020 года Николя Мор был назначен на должность старшего вице-президента и главного исполнительного директора по трансформации группы Renault.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал». В 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки. А в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

Фото: АВТОВАЗ