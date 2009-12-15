В Екатеринбурге сегодня обсуждают перспективы авторынка

Перспективы развития уральского автомобильного рынка сегодня обсудят на ежегодном круглом столе, который в четвертый раз проводит журнал и аналитический центр «Эксперт-Урал» в Екатеринбурге. Мероприятие традиционно проводится при поддержке администрации Екатеринбурга. В круглом столе принимают участие руководители всех ведущих автодилерских предприятий региона, представители смежных сегментов (банков, страховых и лизинговых компаний), власти. Докладчиками круглого стола выступают эксперты федерального и регионального уровня. На круглом столе выступит Стенли Рут, партнер и руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли PricewaterhouseCoopers.

Программа круглого включает актуальные темы: ключевые тенденции автомобильного рынка региона в период кризиса; основные изменения, произошедшие в позициях ведущих игроков в период кризиса; эффективность мер государственной поддержки и другие нововведения: влияние на региональный рынок (льготная программа кредитования, утилизация, новый технический регламент); тенденции рынка автокредитования: взаимодействие автодилеров с банковским сектором; прогнозы и сценарии развития рынка в 2010 году.

По мнению директора агентсчтва «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, рынок Екатеринбурга достаточно перспективен, поскольку город является крупным промышленным центром с высокими доходами населения.