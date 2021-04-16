В Магнитогорске открылся обновленный дилерский центр Mitsubishi

В Магнитогорске открылся первый дилерский центр Mitsubishi Motors в новом формате. Внешний облик и интерьер дилерского центра выполнен в соответствии с обновленным глобальным дизайном Mitsubishi, где доминируют черный и белый цвета с красными элементами, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Как отмечается, «CИЛЬВЕР.Mitsubishi» стал 57-м дилерским центром Mitsubishi в России, обновившим свой дизайн.

Дилерский центр имеет общую площадь 3600 кв.м, включая ремонтную зону (слесарный и кузовной цеха). Шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, ASX, L200, обновленный EclipseCross, а также новый Pajero Sport. Дилерский центр также предоставляет полный спектр услуг не только в области продажи, но и обслуживания новых и постгарантийных автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне организован пост активной приемки, 5 постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 3 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 2500 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

«Дилерский центр «CИЛЬВЕР.Mitsubishi» в Магнитогорске является одним из самых успешных наших центров Уральского региона. В сегменте кроссоверов Mitsubishi в этом городе регулярно занимает лидирующие позиции. Доля региона Урал, в который входит Магнитогорск, в общих продажах Mitsubishi в России составляет 11%, а доля продаж «CИЛЬВЕР.Mitsubishi» в регионе – 12,7%»,– рассказал президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 5132 автомобиля, что на 45% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России свыше 35 тыс. новых автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом (28153 машины). Главными задачами на 2021 год компания считает улучшение качества обслуживания клиентов, продолжение процесса переоформления дилерской сети, а также запуск обновленных моделей – Eclipse Cross и Pajero Sport. Так, в апреле 2021 года у российских дилеров появится усовершенствованный Eclipse Cross, а в мае в продажу поступит обновленный внедорожник Pajero Sport. Кроме того, в феврале компания Mitsubishi представила кроссовер Outlander четвертого поколения, который доберется до России не ранее 2022 года.

Полный список дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Mitsubishi