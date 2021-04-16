Европейский авторынок в марте показал 63-процентный рост на низкой базе

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта увеличились на 62,7% и составили 1 млн 384 тыс. 924 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительный результат обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса в большинстве европейских стран дилерские центры были закрыты. По итогам трех месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 080 тыс. 751 единицу (+0,9%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за март, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 147055 машины (+49%). На втором месте идет Peugeot с показателем 88533 автомобиля (рост в 2,4 раза). Третью строчку занимает Mercedes-Benz, реализовавший 85480 машин (+7,5%). Замыкают пятерку лидеров BMW (80702 шт., +46,2%) и Toyota (76679 шт., +58%).