Выпуск легковых автомобилей в марте вырос на треть

По данным Росстата, за три месяца 2021 года с российских конвейеров сошло 365 тыс. легковых автомобилей, что на 13,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в марте было выпущено 146 тыс. машин – это на 32,3% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что петербургский завод «Тойота Мотор» начал производство обновленного бизнес-седана Toyota Camry.

Производство грузовых автомобилей в январе-марте составило 38,5 тыс. единиц, что на 41,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 17,6 тыс. грузовиков – это на 34,3% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что КАМАЗ в марте увеличил производство на 22%, выпустив 4247 машинокомплектов. Кроме того, на калужском предприятии «ПСМА Рус» стартовала сборка компактвэна Citroen Berlingo Multispace. Ульяновский завод «Исузу Рус» начал производство нового малотоннажного шасси Isuzu Elf 8.0. А калининградский «Автотор» освоил выпуск коммерческих автомобилей Hyundai HD78 с газомоторной силовой установкой.

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Фото: АВТОВАЗ