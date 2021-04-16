Mercedes-Benz представил свой первый полностью электрический седан EQS

Компания Mercedes-Benz представила свой первый полностью электрический седан EQS. Это первая модель, построенная на модульной архитектуре для электромобилей класса «люкс» и премиум-класса, сообщает пресс-служба штатгартской марки.

Первыми на рынок выйдут модели EQS 450+ мощностью 245 кВт (расход электроэнергии в смешанном цикле согласно NEFZ: 19,1-16,0 кВт/ч на 100 км) и EQS 580 4Matic мощностью 385 кВт (расход электроэнергии в смешанном цикле согласно NEFZ: 20,0-16,9 кВт/ч на 100 км).

В рамках стратегии Ambition 2039 Mercedes-Benz работает над тем, чтобы менее чем за 20 лет перейти на выпуск 100% новых автомобилей с нулевым показателем выбросов CO2. Уже к 2030 году более половины продаваемых автомобилей Mercedes-Benz будут электрифицированными моделями – сюда относятся как полностью электрические автомобили, так и подключаемые гибриды.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 11406 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 10% больше, чем годом ранее. В результате штутгартская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Mercedes-Benz