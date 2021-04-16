Suzuki в 2021 году планирует увеличить продажи в России на 25%

Компания «Сузуки Мотор Рус» в 2021 году планирует продать в России 10 тыс. автомобилей – на 25% больше, чем годом ранее (7961 шт.). Это, по оценкам компании, позволит занять марке Suzuki 0,6% российского авторынка – лучший показатель с 2017 года. В 2022 году «Сузуки Мотор Рус» ставит перед собой цель реализовать на российском рынке 13 тыс. автомобилей, заявил на пресс-конференции генеральный директор компании г-н Такахаси Юта.

По его словам, достижению поставленных задач будут способствовать укрепление дилерской сети, включающей на сегодняшний день 58 дилерских центров. При этом компания намерена двигаться в сторону онлайн-продаж, и первым шагом в этом направлении станет создание на официальном сайте Suzuki личного кабинета для клиентов, разработка которого ведется в настоящее время.

Кроме того, стимулировать спрос планируется за счет развития финансовых программ, которые должны сделать покупку автомобилей Suzuki более доступной для клиентов. На сегодняшний день компания «Сузуки Мотор Рус» реализует в кредит порядка 40% автомобилей и в перспективе не исключает увеличения этой доли.

Стоит отметить, что представленная стратегия «Сузуки Мотор Рус» основана на текущем модельном ряде Suzuki в России, который включает кроссоверы Vitara и SX4, а также внедорожник Jimny. Новых моделей в нашу страну компания пока привозить не планирует. Как сообщалось ранее, в 2021 году на российском рынке появится новая спецверсия кроссовера Suzuki Vitara.

Автомобили Suzuki можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Suzuki