В Москве открылся новый дилерский центр «Volkswagen АВИЛОН Белая Дача»

Компания Volkswagen открыла в Москве новый дилерский центр «Volkswagen АВИЛОН Белая Дача». Для АГ «АВИЛОН», которая представляет Volkswagen с 2010 года, это второй дилерский центр немецкой марки, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Volkswagen АВИЛОН Белая Дача» оформлен в соответствии с обновленной концепцией марки и предлагает клиентам принципиально новый процесс покупки автомобилей. В дилерском центре площадью 1800 кв.м использованы самые передовые решения. Концепция Digital предполагает полное погружение клиента в технологичный мир Volkswagen. Новый процесс покупки автомобиля расширяет возможности выбора и предоставляет клиентам большую гибкость.

Новый дилерский центр будет специализироваться на продаже всей линейки новых автомобилей, автомобилей с пробегом, реализации запчастей и аксессуаров, а также сервисном обслуживании на самом современном технологичном оборудовании ведущих европейских производителей, в соответствии с высокими стандартами марки, специалистами, прошедшими сертификацию в Академии Volkswagen.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Volkswagen реализовали 21977 автомобилей – на 8% меньше, чем годом ранее. В результате Volkswagen занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,7% против 6,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается лифтбек Polo – на этой модели в январе-марте остановил свой выбор 12181 покупатель (-5%). На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 8543 реализованных автомобиля, что на 3% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2021 года в России начнутся продажи обновленного внедорожника Volkswagen Teramont. Также в этом году на российском рынке будет представлен хэтчбек Golf восьмого поколения. Кроме того, компания Volkswagen анонсировала новый кроссовер Taos для российского рынка. В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Volkswagen