Рынок новых мотоциклов в 1 квартале упал на 35%

С января по март россияне приобрели 1269 новых мотоциклов, что на 35,3% меньше, чем в 1 квартале 2020 года. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что падение в данном сегменте рынка шло по нарастающей: в январе он упал на 11,6%, в феврале - на 19,3%, в марте - на 43,4%.

Вероятно, уже в апреле картина изменится в лучшую сторону, поскольку апрель 2020 года выпал на период, когда многие мотосалоны были закрыты из-за начавшейся пандемии коронавируса, а рынок новой мототехники тогда сразу снизился практически на треть. К тому же покупки в данном сегменте носят сезонный характер, и весна - лето, как правило, дают всплеск на рынке.

Эксперты агентства также напоминают, что до 2021 года рынок новых мотоциклов показывал на протяжении трех лет подряд (2018 - 2020 гг.) положительную динамику. Причем диапазон этого роста составлял от 25% до 38%.

О том, какие мотоциклы предпочитают покупать россияне и в каких регионах страны это происходит наиболее активно, можно узнать здесь.

Фото: bmw-motorrad.ru