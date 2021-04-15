КАМАЗ в 1 квартале получил свыше 1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

КАМАЗ по итогам первого квартала 2021 года получил свыше 48 млрд рублей общей выручки по РСБУ, что на 49% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Рост выручки обусловлен динамикой продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке: активной реализацией автомобилей КАМАЗ-54901 – новинки модельного ряда компании поколения К5, которая была выведена на рынок в 2020 году, интересом потребителей к автотехнике поколения К4 на компримированном и сжиженном природном газе, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Также стоит отметить продажи по направлению «Пассажирский транспорт». В результате прибыль от продаж в отчетный период увеличилась более чем в два раза по сравнению с первым кварталом 2020 года и достигла 1,2 млрд рублей.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила 1,01 млрд рублей против убытка в 798 млн рублей в первом квартале 2020 года. Валовая прибыль составила 4,38 млрд рублей, что на 37% выше результата годичной давности (3,19 млрд руб.).

По итогам первого квартала 2021 года КАМАЗ увеличил производство на 32%, выпустив 9796 машинокомплектов. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе-марте реализация «КАМАЗов» на российском рынке выросла на 24% и составила 7257 единиц техники.

Согласно бизнес-плану, в 2021 году КАМАЗ намерен произвести и реализовать 37 тыс. грузовых автомобилей, из них на российский рынок поступит 32 тыс. автомобилей, остальные – на экспорт. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

Несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. А вот автомобили поколения К4, скорее всего, будут сняты с конвейера в 2024 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач.

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Фото: КАМАЗ