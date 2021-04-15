Российский авторынок в марте опустился на пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в марте вновь показал падение, опустился на пятое место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 292349 машин (+35,9%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительный результат зафиксирован впервые с начала года, однако он обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса дилерские центры в стране были закрыты. При этом местный авторынок еще далек от докризисного уровня – по сравнению с мартом 2019 года нынешний показатель продаж оказался на 15% хуже.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 283964 машин (+11,5%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), дилерские центры, которые в этом году могли предоставлять только дистанционные продажи автомобилей, с 12 апреля вновь открыли двери для посетителей. В связи с этим в SMMT ожидают рекордного роста спроса в ближайшие месяцы, в том числе благодаря низкой базе прошлого года.

Третий результат показала Франция – 182774 автомобиля, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые после семи месяцев падения. Далее идет Италия, чьи дилеры увеличили реализацию в 6 раз до 168684 машин.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 139 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что авторынок Испании в марте вырос в 2,3 раза до 85819 машин.

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