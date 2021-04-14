Госдума ужесточила правила эксплуатации квадроциклов и снегоходов

Госдума приняла в первом чтении закон, впервые вводящий на федеральном уровне правила для владельцев квадроциклов, мотовездеходов, снегоходов и других «внедорожных автомототранспортных средств».

Как пишет газета «Коммерсант», их владельцам по-прежнему надо будет получать права тракториста-машиниста, оформлять ОСАГО и регистрировать технику в технадзоре, при этом для нарушителей правил впервые вводится процедура «запрета эксплуатации» спецтехники. Нарушение правил карается ст. 9.3 КоАП, предусматривающей лишение прав или штраф 100–300 рублей. В ближайшие дги, с 16 апреля, санкция будет увеличена до 1 тыс. рублей.

Согласно данным Гостехнадзора, по состоянию на начало 2021 года в России на учете состояло более 2,5 млн различных «самоходных машин», из них 626 тысяч (на 30 тысяч больше, чем годом ранее) – разнообразная внедорожная спецтехника, включая снегоходы, мотовездеходы и квадроциклы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство отложило срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября 2021 года. Согласно новым правилам, будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Новая редакция закона содержит в себе более 80 требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Так, автомобилисты не смогут пройти процедуру ТО, если в машинах подтекает тормозная жидкость или нарушена герметичность трубок. Руль должен быть плавным «во всем диапазоне угла поворота». Внимание при техосмотре будут также обращать на суммарный люфт в рулевом управлении. На местах должны быть все стекла, при этом допускаются небольшие трещины на лобовом стекле. Нельзя получить диагностическую карту и в том случае, если сиденья не оборудованы ремнями безопасности без дефектов. Невредимы должны быть фары и сигнальные огни. Шины и колеса также должны быть в полном порядке. К примеру, на одну ось автомобиля нельзя ставить разные шины. При этом покрышки должны соответствовать сезону.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составляет порядка 14 лет.

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Фото: auto.sakh.com