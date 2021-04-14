Mercedes-Benz отзывает в России 4 автомобиля GLE/GLS

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 4 автомобиля Mercedes-Benz GLE/GLS, реализованных с 2019-го по 2020 год. Причины отзыва: приборная панель может не соответствовать спецификациям. На всех автомобилях будет заменена приборная панель, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 4 кроссоверов Mercedes-Benz GLA-Класса, реализованных в 2020 году. Причина отзыва: соединение на «массу» подушки безопасности переднего пассажира может не соответствовать спецификации. На всех автомобилях должно быть проверено и, при необходимости, откорректировано соединение на «массу» пассажирской подушки безопасности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 11406 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 10% больше, чем годом ранее. В результате штутгартская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Полный список дилеров Mercedes-benz (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: AutoWP.ru