Мировой автопром может сократиться на 1,6 млн автомобилей из-за пожара в Японии | АВТОСТАТ

Мировой автопром может сократиться на 1,6 млн автомобилей из-за пожара в Японии

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Мировой автопром может сократиться на 1,6 млн автомобилей из-за пожара в Японии

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Мировое производство автомобилей может в апреле-июне сократиться примерно на 1,6 млн машин в результате пожара на заводе крупной компании по производству полупроводников Renesas Electronics в городе Хитатинака на северо-востоке Японии. Это примерно 7% нынешнего объема выпуска автомобилей, сообщила японская деловая газета Nikkei.

По ее данным, ведущие японские автомобилестроительные корпорации, включая Toyota Motor и Nissan Motor, уже приступили к изучению вопроса о сокращении производства части своих моделей в связи с острой нехваткой полупроводников, усилившейся в связи пожаром на заводе Renesas Electronics. Полное восстановление работы на этом предприятии, как сообщается, потребует до четырех месяцев. Пожар там произошел 19 марта, пишет агентство "ТАСС". Renesas Electronics - один из лидеров по производству полупроводников для автомобилей. По некоторым видам компания удерживает первое место в мире.

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоавтомобильные компонентыпоставщикимировой автопром

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