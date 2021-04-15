LADA Vesta лишилась самого мощного двигателя

АВТОВАЗ исключил из линейки двигателей седана и универсала LADA Vesta 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с., который теперь остался только в гамме внедорожных Cross-версий модели. Напомним, еще с лета прошлого года на предприятии стали постепенно сокращать количество комплектаций LADA Vesta с 1,8-литровыми силовыми агрегатами, что на АВТОВАЗе объясняют их невысокой популярностью по сравнению с модификациями с двигателями объемом 1,6 литра.

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», теперь седаны и универсалы LADA Vesta теперь доступны только 1,6-литровыми моторами мощностью 106 и 113 л.с. Первый агрегат сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а более мощный двигатель работает в паре с вариатором. Таким образом, седаны и универсалы LADA Vesta остались без наиболее мощного мотора, если не брать в расчет лимитированную версию седана Lada Vesta Sport, которая оснащается 145-сильным двигателем.

Впрочем, как ожидается, для обновленного семейства LADA Vesta вновь станет доступен 1,8-литровый мотор, подвергнутый серьезной модернизации. По неофициальным данным, мощность двигателя, который будет соответствовать экологической норме Евро-6, вырастет до 136 л.с. Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет активную работу над рестайлингом автомобилей флагманского семейства LADA Vesta. Запуск серийного производства новинки состоится не ранее 2022 года, более точные сроки пока не определены.

По итогам первого квартала 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 23871 машину, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», накануне АВТОВАЗ начал продажи автомобилей с мультимедийной системой LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто, которая представлена в том числе в автомобилях семейства LADA Vesta, включая версию Sport. Так, на моделях семейства Vesta LADA EnjoY Pro c Яндекс.Авто доступна опционально начиная с комплектации Comfort в рамках пакета Winter EnjoY Pro по цене от 856,9 тыс. рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: АВТОВАЗ