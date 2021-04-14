На авторынке Санкт-Петербурга в марте поменялся лидер

В первый весенний месяц жители Северной столицы приобрели около 9 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 16% меньше, чем в марте 2020 года. Любопытно, что мартовский рейтинг самых популярных моделей, который в феврале во многом совпадал с московским, теперь заметно отличается.

В Санкт-Петербурге на первое место вышел кроссовер Hyundai Creta с результатом 420 купленных автомобилей. На второй позиции находится седан Renault Logan, который приобрели в количестве 378 экземпляров, на третьей - кроссовер Volkswagen Tiguan (349 шт.). Прежний лидер - KIA Rio - опустился сразу на четвертую строчку рейтинговой таблицы. Его показатель составил 345 штук. В пятерку лидеров в Санкт-Петербурге вошел также седан Hyundai Solaris (340 шт.).

Шестым стал лифтбек Volkswagen Polo (308 шт.), а на седьмом месте оказался новичок - модель KIA K5 (258 шт.), которая вышла на российский рынок в сентябре 2020 года. В ТОП-10 также вошли: LADA Vesta (252 шт.), LADA Largus (249 шт.) и кроссовер Toyota RAV4 (232 шт.).

Эксперты отмечают, что 7 из 10 моделей рейтинга завершили месяц с отрицательной динамикой, причем наибольшее падение продемонстрировал Volkswagen Polo (-42%). При этом сильнее других в ТОП-10 нарастил свои показатели Renault Logan - сразу в 3,7 раза.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Hyundai