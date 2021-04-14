Объявлены цены на новый MINI John Cooper Works в России

Марка MINI представила новый MINI John Cooper Works, который появится у российских дилеров в мае 2021 года. Стоимость новинки составит от 2 млн 750 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешний вид MINI John Cooper Works отличают новые светодиодные фары и шестиугольная решетка радиатора с ярко-красной горизонтальной вставкой, а также увеличенные воздухозаборники, которые обеспечивают еще более эффективное охлаждение двигателя и тормозов в самые жаркие трек-дни. В заднем бампере появился развитый диффузор, который оптимизирует поток воздуха под днищем автомобиля. Стандартные легкосплавные колесные диски John Cooper Works имеют размерность 17 дюймов. В качестве опции доступны диски диаметром 18 дюймов и новые двухцветные диски John Cooper Works Circuit Spoke. Палитра цветов кузова состоит из оттенков Chili Red, Rebel Green (эксклюзивно для MINI John Cooper Works) и новых вариантов Island Blue metallic и Rooftop Grey metallic.

Под капотом MINI John Cooper Works установлен четырехцилиндровый двигатель MINI TwinPower Turbo, разработанный с использованием гоночного опыта MINI. При объеме в 2,0 литра он развивает мощность 231 л.с. и крутящий момент 320 Нм. В сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач хэтчбек разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,3 секунды, а с опциональной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Steptronic Sport – всего за 6,1 секунды.

В стандартное оснащение MINI John Cooper Works входят спортивная выхлопная система с двумя патрубками из нержавеющей стали диаметром 85 мм, спортивная подвеска, а также новая тормозная система, разработанная совместно с Brembo: мощные тормоза с окрашенными в красный цвет четырехпоршневыми фиксированными суппортами и вентилируемыми дисками.

В качестве опции доступна адаптивная подвеска нового поколения, главная особенность которой – частотно-зависимые клапаны. Они изменяют пропускную способность в зависимости от частоты и амплитуды колебаний: настройки подвески меняются с частотой от 50 до 100 миллисекунд, а ее амортизирующие свойства выросли на 10%. Адаптивная подвеска также является частью линии исполнения John Cooper Works, которая включает в себя отделку интерьера и экстерьера цвета Piano Black, а также обивку спортивных сидений Dinamica/Leather.

Для нового MINI John Cooper Works предлагаются пакеты оборудования, расширяющие возможности онлайн-сервисов, систем помощи водителю и комфортного вождения. К их числу относятся обогрев рулевого колеса, система предупреждения о выезде из занимаемой полосы движения (входит в пакет Ассистент вождения) и динамический круиз-контроль с функцией торможения. Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC) с датчиками в задней части автомобиля входит в стандартное оснащение.

Кроме того, MINI John Cooper Works по умолчанию оснащается сенсорным дисплеем диагональю 8,8 дюйма и новой операционной системой, которая обеспечивает простой и понятный доступ к функциям автомобиля, аудиосистеме и навигации. Виджеты можно компоновать на экране по аналогии с современными смартфонами. Содержимое и порядок расположения виджетов настраиваются индивидуально.

Для центрального дисплея и цифровой приборной панели доступны схемы оформления Lounge и Sport, которые можно выбрать в меню системы управления. Цветовое оформление связано с режимами движения MINI Driving Modes. Например, в режиме Sport цветовая схема c красными акцентами меняется в зависимости от степени нажатия педали, поворота руля, а в качестве опции – в соответствии с переключениями передач и амортизацией подвески.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: MINI