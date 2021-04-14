Мировой авторынок в марте вырос в 1,5 раза

Мировой авторынок в марте увеличился на 52,7% до 8 млн 374 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам трех месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 20 млн 895 тыс. единиц (+21,9%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 2 млн 344 тыс. машин, на 71% выше показателя годичной давности. Как отмечается, положительная динамика фиксируется одиннадцатый месяц подряд, чему способствует восстановление экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В Америке было реализовано 1 млн 611 тыс. автомобилей – на 63,9% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в марте увеличились на 65,5% до 1 млн 457 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 408 тыс. единиц (+26,6%). В Южной Америке местные дилеры продали 211,1 тыс. автомобилей, что на 21,9% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (606 тыс. шт., +5,9%), Корею (167,9 тыс. шт., -1,3%) и Канаду (171,8 тыс. шт., +76,2%).

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