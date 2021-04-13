Skoda представила обновленный кроссовер Kodiaq | АВТОСТАТ

Skoda представила обновленный кроссовер Kodiaq

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Skoda представила обновленный кроссовер Kodiaq

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Компания Skoda представила обновленный кроссовер Kodiaq, который появится на российском рынке осенью этого года. Информация по версиям, комплектациям и ценам станет доступна позднее, сообщает пресс-служба чешской марки.

Помимо нового капота, внешний вид Kodiaq определяет фирменная шестиугольная решетка радиатора Skoda, которая установлена более вертикально и имеет двойные ламели. Передние фары головного света, которые у обновленной модели стали уже, дополнены установленными под ними противотуманными фарами – вместе они образуют оригинальный облик автомобиля с «четырехглазой» оптикой. Также изменился передний бампер, который теперь отличается более широким воздухозаборником, обрамлен L-образными декоративными элементами с двух сторон и имеет алюминиевую вставку.

Передняя оптика обновленного Skoda Kodiaq состоит из двух светодиодных модулей, установленных один над другим. Задние фонари, как и передние фары, стали визуально более узкими, они имеют фирменную для чешского бренда «кристаллическую» структуру и являются стилизованной версией классической для Skoda С-образной формы фонарей.

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Фото: Skoda

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкроссоверыskodaskoda kodiaq

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