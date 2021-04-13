Какие автомобили покупали жители Москвы в марте: ТОП-10 моделей

В первый весенний месяц жители российской столицы приобрели 18,8 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 24% меньше, чем в марте 2020 года.

Что касается модельного рейтинга, отдельные его представители чувствуют себя гораздо лучше, чем весь московский авторынок. Так, например, 4 из 10 моделей-лидеров по итогам марта продемонстрировали рост: Hyundai Solaris (+73%), Skoda Rapid (+54%), KIA Sportage (+21%), KIA Rio (+11%).

Наибольшее предпочтение москвичи по-прежнему отдают KIA Rio – в прошлом месяце они приобрели 1231 экземпляр этой модели (с учетом версии Rio X). Далее в рейтинге следуют еще два «корейца» – седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta, которые разошлись тиражом в 813 и 705 единиц соответственно. Причем, отметим, что Solaris обогнал Creta и сместил ее на третье место.

На четвертой позиции находится кроссовер Volkswagen Tiguan, который в марте был куплен в количестве 617 штук. Немного отстает от него лифтбек Volkswagen Polo (611 шт.). На шестом месте расположился кроссовер Toyota RAV4 (561 шт.).

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных автомобилей у жителей Москвы в марте попали: лифтбек Skoda Rapid (527 шт.), KIA Sportage (445 шт.), Nissan Qashqai (414 шт.) и Skoda Kodiaq (398 шт.). При этом сильнее других упал объем покупок Nissan Qashqai (-62%), а меньше всего у Toyota RAV4 (-15%).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA