Hyundai официально представила минивэн Staria

Компания Hyundai Motor провела официальную мировую онлайн-премьеру нового минивэна Staria – модели, которая станет первой в будущей линейке специализированного транспорта (PBV). На российском рынке новинка ожидается в сентябре 2021 года. Hyundai Staria предлагается в различных вариантах компоновки салона – от 2-местного до 11-местного, и в двух комплектациях: Staria и Staria Premium.

Как сообщает пресс-служба Hyundai, минивэн Staria получил обтекаемый дизайн, отличиями которого стали изогнутый силуэт, а также четкие и минималистичные формы кузова. Передняя часть автомобиля выделяется благодаря длинной горизонтальной полоске дневных ходовых огней и расположенному под ней блоку головных фар. Большие панорамные окна и низкая линия остекления подчеркивают свободное пространство в интерьере. Модель оснащается разнообразными функциями, ориентированными на водителя.

Интерьер минивэна Staria получил цифровую приборную панель, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, сенсорную переднюю панель и кнопочный электронный селектор переключения передач. Отсеки для хранения вещей расположены под потолком, под приборной панелью, а также в верхней и нижней частях передней панели автомобиля. Бокс на центральном тоннеле оборудован подстаканниками, USB-портами и дополнительным отсеком для хранения вещей водителя и пассажиров.

Топовая 7-местная комплектация минивэна отличается премиальными сиденьями второго ряда со специальным режимом «релаксации», активируемым нажатием кнопки. В 9-местном минивэне Staria Premium сиденья второго ряда могут дополнительно разворачиваться на 180 градусов – в сторону пассажиров третьего ряда.

Инновационный интерьер Hyundai Staria стал возможным благодаря размерам колесной базы модели – 3273 мм. При этом общая длина минивэна составляет 5253 мм, ширина – 1997 мм, а высота – 1990 мм. Объем багажника автомобиля зависит от выбора конфигурации сидений. Двух- и трехместная версии модели предназначаются для использования в качестве коммерческого транспорта и обладают максимальным грузовым объемом около 5000 литров. Размеры грузового отсека были увеличены таким образом, чтобы в кузове можно было перевозить три европаллеты одновременно.

Hyundai Staria оснащается дизельным 2,2-литровым двигателем VGT и бензиновым мотором Smartstream G6DIII 3,5 MPI. Недавно прошедший модернизацию дизельный двигатель может сочетаться как с 6-ступенчатой МКП, так и с 8-ступенчатой АКП, развивая максимальные 177 л.с. мощности и 431 Нм крутящего момента. Бензиновый 3,5-литровый двигатель G6DIII MPI работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, развивая 272 л.с. мощности и 331 Нм крутящего момента.

В дальнейшем компания Hyundai Motor планирует запустить линейку спецтранспорта на базе модели STARIA, в которую войдут VIP-минивэн, автомобиль скорой помощи и фургон для кемпинга. Также в планы компании на ближайшие годы входит создание экологически чистых версий Staria.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai